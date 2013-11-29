港报社评：圆汇跌撑日股飙升，经济下行风险难掩--信报11月29日

日圆汇价下跌刺激日本股市持续攀升，昨天涨至近6年高位，然上升之势难掩经济下行风险。明年4月落实提高消费税率，为抵销此举对经济的负面影响，安倍现正加紧制订财政刺激计划；央行或加码货币刺激，日圆贬值中短期内不易逆转。

安倍的刺激方案，规模超过5万亿日圆，但政策无法予人充足信心。11月日股辗转攀升，主要拜日圆汇价下跌所赐，皆因美国缓延退市，美元转强及欧洲央行减息。日本经常账盈余下降趋势短期难以扭转，为日圆继续下跌提供空间。

9月经常账盈余意外增长年率高逾14%，收入增加主要是企业收到海外子公司的股息所致，扣除季调因素，当月反录赤字。出口贸易表现，日圆汇价从高位迄今下跌逾2成，理应对出口有所助益。10月出口同比增长18%，但进口增幅升26%，贸易逆差高逾百亿美元。

汇率贬值后，只有当进出口商品的需求弹性足够大，才可望有效改善。日本在核电事故后，对能源进口需求大增，但能源商品的需求弹性却明显很小。

日本央行公布的月度报告，指经济处于温和复苏过程。不过，央行公布货币政策委员会10月底会议纪要，其中3名成员却对展望内容提出异议，认为央行应强调经济面临的下行风险。

当局明年提高销售税，政府目前加紧制订经济刺激计划，但关键更在明年初劳资双方增薪谈判的结果。9月基础薪资继续下跌0.3%，若家庭收入无法提升，形势难乐观。

日经昨创近6年新高，主要靠圆汇走势刺激。中短期内，央行需施行额外的货币宽松政策，以抵销经济下行压力，日圆汇价易跌难升。

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