台湾数据：下修全年GDP至1.74%，第三季GDP成长率为1.66%

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透台北11月29日 - 台湾主计总处周五下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%(先前估为2.31%)。并修正第三季经济成长率为1.66%，高于概估值1.58%。
主计处表示，美国QE动向与中国大陆的结构调整仍是变数。下修今年与明年GDP预估值的原因，主要在于今年第四季出口大幅下调，且明年的出口也看不到明显回温迹象。
主计总处并预估今年全年CPI为1.21%，其对2014年全年经济成长率的预估为2.59%(先前估为3.37%)。
以下为主计总处预估的相关数据(%)：
最新预估 上次预估
*2013年GDP年增率 1.74 2.31
*2014年GDP年增率 2.59 3.37
*2014年CPI年增率 1.21 1.39
*2014年出口年变动率 3.07 4.13
*2014年进口年变动率 3.82 5.21
*2014年民间消费成长率 1.72 1.91
*2014年民间投资成长率 4.37 4.82
台湾经济相关新闻请点击 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。