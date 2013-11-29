台湾数据：下修全年GDP至1.74%，第三季GDP成长率为1.66%

路透台北11月29日 - 台湾主计总处周五下修今年全年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%(先前估为2.31%)。并修正第三季经济成长率为1.66%，高于概估值1.58%。

主计处表示，美国QE动向与中国大陆的结构调整仍是变数。下修今年与明年GDP预估值的原因，主要在于今年第四季出口大幅下调，且明年的出口也看不到明显回温迹象。

主计总处并预估今年全年CPI为1.21%，其对2014年全年经济成长率的预估为2.59%(先前估为3.37%)。

以下为主计总处预估的相关数据(%)：

最新预估 上次预估

*2013年GDP年增率 1.74 2.31

*2014年GDP年增率 2.59 3.37

*2014年CPI年增率 1.21 1.39

*2014年出口年变动率 3.07 4.13

*2014年进口年变动率 3.82 5.21

*2014年民间消费成长率 1.72 1.91

*2014年民间投资成长率 4.37 4.82