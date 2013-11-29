重发-港报社评：借鉴信达上市，创中港金融双赢--经济日报11月29日

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今年新股王信达资产昨起公开招股，其营运模式独特、风险不低，仍获市场尤其机构投资者热捧，反映香港较内地股市深广度更高。

内地四大金融资产管理公司龙头信达，将在港集资达190亿元，料成今年香港集资额最高新股。投资者尤其机构投资者对信达招股反应热烈，应因信达上市，标志内地首次对外开放国有金融资产管理业务的投资，业务具独特性；且信达过去在收购不良资产后，往往能重新包装重组，化腐朽为神奇，赚取以倍计利润。

惟机构投资者更看重的，应是信达或受惠于国策。中央正着手收拾2008年「四万亿」投资的后遗症，着力淘汰过剩产能，为信达等资产管理公司提供极大商机。

然而，信达的投资风险其实亦不低，皆因投资者难以清晰估量其持有的债务实际估值，透明度较一般中资金融股低；且信达的业务具“逆周期”特性，若经济环境向好，令金融业呆坏帐水平下降，恐窒碍其业务空间。

惟机构投资者仍积极认购，正反映香港股市深度广度高，可招徕全球不同风险胃纳的资金来港投资，且香港金融市场透明高效，令机构投资者较敢于作较高风险的投资。

正彰显香港的金融业领先优势所在，相比股市投资者基础仍以散户为主，占大市交投近8成比例。内地对上市公司的监管、对投资者的保障，仍有待进一步改善，容纳如信达般业务特殊、风险较高股份的土壤远未成熟。

香港金融市场高度国际化，具内地仍难媲美的成熟与深广度。中央与香港如能善用此优势，既增内地改革助力，亦可推香港金融中心更上层楼。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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