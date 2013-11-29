国际油市：美国原油持于92美元上方，假日交投淡静

根据美国能源资料协会(EIA)数据，上周美国原油产量自1989年1月以来首次突破每日800万桶。上周原油库存增长将近300万桶至3.91亿桶，为1982年有记录以来的11月高位。

委内瑞拉石油部长周四表示，石油输出国组织(OPEC)在下周会议上应维持现有产量不变，放松伊朗制裁将导致该组织调整产量配额。

利比亚石油工人正在与封锁东部石油输出港口的武装抗议份子协商，以重启这个全国第二大港口。

英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至12月14日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的OPEC日均海运石油出口料将增加70万桶。

国际原子能总署署长天野之弥表示，伊朗已邀请联合国检查人员于12月8日访问一座核重水工厂，为消除对伊朗政府核计划的担忧迈出了实质性的第一步。

至少有两批航煤船货正在从美国运往中国，一反该商品通常的贸易流向，因美国炼厂利用国内成本低廉的页岩油加紧生产油品以供出口。(完)

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