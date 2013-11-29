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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 09:31 BJT

香港新股：中国医院集团凤凰医疗首日挂牌开盘价较招股价高逾16%

路透香港11月29日 - 中国最大私立医院集团--鳯凰医疗集团有限公司 周五首日挂牌开盘价报8.58港元，较招股价高出16.3%。

鳯凰医疗招股价报7.38港元，大市恒生指数 今早开高0.31%。

由于这是首家在香港上市内地医院营运商，投资者认购反应热烈，面向散户的公开发售部分录得约534倍认购额，面向机构投资者的国际配售部分亦被大幅超额认购。

鳯凰医疗最终以招股价区间上限定价，发售2亿股新股，集资14.76亿港元，扣除开支后所得净额13.8亿港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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