香港新股：中国医院集团凤凰医疗首日挂牌开盘价较招股价高逾16%

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透香港11月29日 - 中国最大私立医院集团--鳯凰医疗集团有限公司 周五首日挂牌开盘价报8.58港元，较招股价高出16.3%。
鳯凰医疗招股价报7.38港元，大市恒生指数 今早开高0.31%。
由于这是首家在香港上市内地医院营运商，投资者认购反应热烈，面向散户的公开发售部分录得约534倍认购额，面向机构投资者的国际配售部分亦被大幅超额认购。
鳯凰医疗最终以招股价区间上限定价，发售2亿股新股，集资14.76亿港元，扣除开支后所得净额13.8亿港元。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。