中国金融：银监会称将适时启动财务公司金融债发行，支持业务创新

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透北京11月29日 - 中国银监会非银部主任李建华表示，未来将允许符合监管要求的财务公司向集团业务产业链的上下游适当延伸金融服务，并大力支持财务公司业务创新，适时启动财务公司金融债发行工作。
中国金融时报周五引述他称，目前财务公司业务已由原来“存贷结”发展为提供资金集中管理、投资理财、财务顾问等全方位金融服务。银监会支持财务公司进行创新尝试，开展信贷资产证券化、跨境资金集中运营管理试点等创新业务，并支持其发行专项用于支持小微企业发展的金融债。
据其介绍，目前财务公司已累计发行债券300多亿元人民币，首单财务公司信贷资产证券化业务已顺利开展，中国国内已有30多家财务公司获准办理集团企业结售汇业务和境内外资金集中管理业务，70余家财务公司电子商业汇票系统上线运行。
李建华表示，当前财务公司还面临业务表外化趋势持续，委托业务合规性有待加强，部分公司偏离自身功能定位和管理水平不足等问题。银监会今后将更加注重财务公司的风险防控和合规管理，提高违规成本。 报导引述数据显示，截至10月底，中国共有174家财务公司，表内外资产规模4.14万亿元，平均资本充足率28%，不良资产率0.11%，141家财务公司无不良资产。（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。