澳洲个股：力拓Gove铝炼厂将停产，因市况艰困难以存活

路透悉尼11月29日 - 矿商力拓 周五表示，其位于澳洲的Gove炼厂将停止生产氧化铝，因该厂在艰困市况下无法存活。

力拓表示，将从2014年第一季开始减产，然后在全年将逐步关闭生产。这个过程将会花上“一段时间”。

这项宣布在意料之中。力拓在本周稍早曾表示，已决定不会让Gove炼厂改用燃气电力。该炼厂有员工1,400人，属于Pacific Aluminium业务的一部分，力拓原本打算卖掉，但之后在8月重新整合到业务中。

在决定公布的前一天，力拓宣布计划到2017年将铁矿石产能增至3.6亿吨，不再开采新矿以削减成本30亿美元，并放慢未来大约两年的扩张速度。

由于大宗商品价格下滑，力拓和其他矿商一样，也面临投资者要求削减成本、降低资本支出、减少债务和提高回报的压力。

力拓股价在澳洲股市最新报65.99澳元，上涨2.44%。

该公司Gove炼厂在今年前九个月生产160万吨氧化铝，较上年同期减少22%，铝土矿产量则为580万吨，略低于上年同期。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)