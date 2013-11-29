澳洲个股：力拓Gove铝炼厂将停产，因市况艰困难以存活

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透悉尼11月29日 - 矿商力拓 周五表示，其位于澳洲的Gove炼厂将停止生产氧化铝，因该厂在艰困市况下无法存活。
力拓表示，将从2014年第一季开始减产，然后在全年将逐步关闭生产。这个过程将会花上“一段时间”。
这项宣布在意料之中。力拓在本周稍早曾表示，已决定不会让Gove炼厂改用燃气电力。该炼厂有员工1,400人，属于Pacific Aluminium业务的一部分，力拓原本打算卖掉，但之后在8月重新整合到业务中。
在决定公布的前一天，力拓宣布计划到2017年将铁矿石产能增至3.6亿吨，不再开采新矿以削减成本30亿美元，并放慢未来大约两年的扩张速度。
由于大宗商品价格下滑，力拓和其他矿商一样，也面临投资者要求削减成本、降低资本支出、减少债务和提高回报的压力。
力拓股价在澳洲股市最新报65.99澳元，上涨2.44%。
该公司Gove炼厂在今年前九个月生产160万吨氧化铝，较上年同期减少22%，铝土矿产量则为580万吨，略低于上年同期。(完) (编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。