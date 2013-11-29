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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 09:27 BJT

《中国重要政经日程》--11月29日

============================今日重要政经日程=======================

11/29（周五）

--国务院总理李克强抵达塔什干出席上海合作组织成员国总理第十二次会议。

--上午10时国务院新闻办公室举行新闻发布会，请司法部副部长赵大程介绍深化司法行政体制改革等方面情况，并答记者问。

--2013中国上市公司领袖高峰论坛将在成都举行，至30日。

--第十五届中国国际矿业大会在天津举行，至12月1日。

--第十三届中国年度管理大会将在北京举行。

--2013中国能源企业高层论坛将在北京举行。

============================近期重要政经日程=======================

12/1(周日)

--第八届21世纪亚洲金融年会将在北京举行

--2013中国CEO高峰论坛将在北京举行。

--第五届全球PE北京论坛。

12/2（周一）

--第九届中国国际期货大会将在深圳举行，至4日。

--应国务院总理李克强邀请，大不列颠及北爱尔兰联合王国首相戴维·卡梅伦将于12月2日至4日对中国进行正式访问。

12/5(周四)

--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。

12/7（周六）

--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。

--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行

12/12(周四)

--2013中国互联网经济论坛在北京举行。

--第九届中国电子银行年会将在北京举行。

12/18（周四）

--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。

12/19（周四）

--第二届中国电子商务年会将在上海举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 李文科)
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