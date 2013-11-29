《中国重要政经日程》--11月29日

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷

路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。