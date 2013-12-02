中国公开市场：本周仍可申报正/逆回购，及三个月央票需求--业内人士

路透上海12月2日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周上报需求情况未有变化，内容仍包括正/逆回购及央票需求。具体为28天期正回购、七天和14天逆回购及三个月央票需求。

10月以来，除到期续做三年央票外，央行公开市场近期主力工具逆回购操作多变。包含七和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

央行公开市场上周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

另外，除一直进行的常备借贷便利(SLF)外，央行在年初时即提出的短期流动性调节工具(SLO)操作，亦在10月首次现身。

央行上周五公告称，10月进行了两笔SLO操作，期限均为两天，总额590亿元人民币。市场人士分析称，SLO在常规操作间歇期提供应急，4.5%的利率明显低于当时的资金价格水平，并未具有惩罚性，但也不意味任何政策放松的信号。

据路透统计，本周将有650亿元七天期逆回购到期，无央票到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。(完)

**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN