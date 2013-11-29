港报财经评论：买股胜过买债--信报11月29日

买股胜过买债/ 习广思

日圆贬，日股升。冷静逾五个月的日圆及圆汇，近期再双双起动，日经升至5月中高位，昨日收报15,727点，虽然距离5月23日高位差一点点，但不要忘记，当日日股大波动，收市价是14,483点，然后见顶调整，以收市价来看，昨日日经已升至五个半月高位，接下来，就得看日圆会否进一步下滑。圆汇跌势未止，正在向5月低位103.74迈进，但观察强势英镑兑日圆走势的话，圆汇续跌的机会相当高，日股在年底可再掀另一轮升浪。日股要再掀升浪，除了日圆贬值，央行放水量宽憧憬等因素外，更重要的是资金会否重临。日股在11月上升近10%，但成交却未有明显配合升势，甚至乎上周见资金外流，高位见获利回吐压力，日股整固半年，如今再上试5月高位，若资金在12月能继续配合，日经可站稳在15,000点的话，将见另一轮升浪。

港股昨日同样精采，期指结算日戏剧性十足。美股牛气持续，中国内地A股回升，港股高开后一片好景，恒指高位见24,014点，是今年新高，也是两年半以来高位，但中资金融股再升乏力，在A股收市后，近期支撑恒指的多只蓝筹中移动 及腾讯 均告急挫，拖累恒指在30分钟内倒插，收报23,789点，下跌17点，大市成交额633亿港元，沽空比率8.5％。两大指数续在高位争持，始终未能突破，但恒指试穿了24,000点，看好的投资者上攻短期任务接近完成，下一步将测试终极大关即24,200点阻力，要突破这个大关，才能确认大市转势。

环球股市牛气尤在，相信12月港股气氛不会太差，但大型新股上市工程完成，指数要大升有难度，资金又未大规模涌入，要突破仍颇为困难，继续炒作板块、个股为主。尽管恒指表现反高潮，而中资金融股欲升无力，其实都反映大市整固未完；相反，由新能源股、水泥股等板块表现来看，大市板块已见承接力，形势轮流炒格局未变。金风 、中传动 两间风电设备股，在大市急涨期间，股价却陷入调整，直至昨日逆市企稳，关键是尾市不受影响，走势续可看好。水泥股追落后未完，昨日A股炒作金属、建材股，连带本港水泥股亦企稳，留意水泥板块大细强弱明显，山水水泥 、西部水泥 此等细股追落后，华润水泥 突破横行见一年高位，是板块中强者。

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日圆下周试100关/ 苏子

前晚欧洲市尾段，美元兑日圆顺利突破本周初的101.92高位阻力，及102心理关口后，最高曾见102.18水平。但欧洲收市后，日圆的高低波幅却只有大约10点子，低位在102.1附近已获得承接，但却一直欠缺动力突破欧洲市尾段所造的高位，情况直至美国收市时仍没有改变。按照常理，前晚日圆在突破102如此重要的阻力关口后，应不难配合近年一面倒的看好情绪，进一步挑战5月29日的102.55高位阻力，不大可能在企稳102关口以上后，只得大约10点子的窄幅波幅逾6小时之多，表现极不正常。即使随后亚洲入市后，日圆可以突破前晚的高位，但破位后仅升至102.28便再遇阻力而回落，破位后的走势继续与市场的看好情绪背驰！日本入市后，因日圆破位后的升势令不少短线炒家失望，触发获利回吐盘入市而快速回落至102关口以下，但幸而跌近本周初的101.92高位附近便获得强劲承接，到昨天欧洲入市后，已差不多完全抹去日本入市后的所有跌幅，可惜暂时仍未能顺利突破昨天亚洲早市所造的102.28高位，及挑战5月29日的102.55高位阻力。

从前晚日圆破位后只能窄幅争持的古怪表现来看，市场似乎只愿意待日圆回落至关键支持位附近，才有趁低买入的兴趣，却不愿顺应市场的看好情绪采取较积极的高追策略，因而限制了汇价在破位后进一步急升的动力。对采取破位高追的策略有所保留，除反映市场认为汇价短线再急升的空间不大，并已令到美元兑日圆的小时图MACD等技术指标出现明显的顶背驰不利讯号。因此，若昨晚到今天欧洲市早段，日圆仍未能挑战及突破102.55高位阻力，料随后会触发更多的获利沽盘入市。

一旦跌破本周初的高位支持，届时的庞大获利沽压将盖过市场趁低吸纳的力量，有可能使汇价今天出现低收，并在周线图呈现不利下周走势的近似射击之星形态，从而使下周日圆在踏入今年最后一个月后，出现大幅调整并回落至100心理关口以下波动的可能性急增。

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