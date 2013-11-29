路透调查：加拿大央行预计将在2015年第二季升息

* 加拿大央行在2015年第二季之前料维持利率在1%不变

* 2015年底时利率料升至1.5%

* 只有一名分析师预期在2015年底之前会降息

路透渥太华11月28日 - 一项路透调查结果显示，加拿大央行料将维持利率稳定直到2015年，因该央行还在等待更多展现美国经济活力的迹象出现，同时要应对国内两大问题，即通胀率偏低和楼市过热。

32位受访分析师的预估中值显示，加拿大央行预计将在2015年第二季将利率从当前水平1%调升。

分析师称，加拿大央行的下一步举措在很大程度上取决于外部因素，其中一个很大的疑问就是，美国经济复苏能否在明年加速。

在国内方面，央行由于通胀率偏低以及楼市荣景导致家庭负债过多而被迫按兵不动。若央行降息来应对低通胀问题，恐怕会引发信用泡沫，进而可能带来更大的问题。

“他们有两个担忧，彼此相互制衡，”汇丰银行加拿大的首席分析师David Watt说。

“我认为不能说他们被缚住手脚，而是暂时满足于现状...他们的关注点仍将是最终升息，”他说。“只不过他们最终升息的时间可能比原先的预期要推迟。”

受访分析师一致预期，央行在12月4日的下次政策会议上将维持利率不变。

当被问到央行在下周会议上采取行动的机率时，九名分析师称央行降息的可能性很小，给出的最高预估数字仅25%。

由于经济相对较快地摆脱了轻度滑坡，加拿大央行在七国集团(G7)中率先升息。尽管前任央行总裁卡尼多次警告称将进一步升息，却自2010年9月以来一直没有动静。

而波洛兹6月接任央行总裁仅五个月后，就撤回了卡尼时期的强硬措辞。

波洛兹称，政策转变的原因是出口与企业投资表现令人失望，央行原本希望这两方面可以取代消费支出，成为推动增长的力量。

加拿大央行还明确表示，其更加关注通胀形势。该国通胀率自2012年5月以来一直低于2%的目标水平，10月降至0.7%。

调查显示，加拿大利率在2015年底料攀升至1.5%。

对央行升息时间最近的预期是在2014年第四季，有三名分析师作出此预期。