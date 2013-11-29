企业并购：美商ADM拟以25.5亿美元并购GrainCorp，意外遭澳洲政府否决

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
Hockey表示，关于ADM将其在GrainCorp所持股份从近20%提高至近25%，他持开放态度，但他的决定实际上等于让GrainCorp远离任何的收购案。
GrainCorp最新报8.83澳元，ADM的出价为每股12.20澳元，若包括GrainCorp可支付股利在内，则为每股13.20澳元。
“目前的问题当然是GrainCorp近来的数据看来相当吓人，因此我个人的感觉是，GrainCorp的不利之处在于股价远比当初宣布出价前的水准来得低，因此对股东来说这真是很糟的消息，”Rivkin Securities主管Shannon Rivkin表示。
“我们对此决定感到失望，”ADM董事长暨执行长Patricia Woertz在声明中表示。“我们相信我们收购GrainCorp，将为双方的股东、谷物种植户和澳洲经济创造价值。”(完)
(编译 李婷仪/戴素萍; 审校 李春喜)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。