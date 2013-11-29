企业并购：美商ADM拟以25.5亿美元并购GrainCorp，意外遭澳洲政府否决

Hockey表示，关于ADM将其在GrainCorp所持股份从近20%提高至近25%，他持开放态度，但他的决定实际上等于让GrainCorp远离任何的收购案。

GrainCorp最新报8.83澳元，ADM的出价为每股12.20澳元，若包括GrainCorp可支付股利在内，则为每股13.20澳元。

“目前的问题当然是GrainCorp近来的数据看来相当吓人，因此我个人的感觉是，GrainCorp的不利之处在于股价远比当初宣布出价前的水准来得低，因此对股东来说这真是很糟的消息，”Rivkin Securities主管Shannon Rivkin表示。

“我们对此决定感到失望，”ADM董事长暨执行长Patricia Woertz在声明中表示。“我们相信我们收购GrainCorp，将为双方的股东、谷物种植户和澳洲经济创造价值。”(完)