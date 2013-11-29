港报财经评论：收集辉山乳业并等候上升机会--经济日报11月29日

收集辉山慢慢煲/ 林瑞芬

恒指昨最高见24,014，先完成上试24,000之目标，惟达标后倒挫，至23,789收市，跌0.07%；成交额633亿港元，单日炒上炒落，仍在争持整固。临近12月埋尾，认为港股短线要强势配合成交再突破还未合时，24,000左右的关口又一番闷局争持，图年底偷鸡或明年首季勇冲。恒指24,000关口暂时受阻后，即市关键支持位23,500左右作参考。日经225指数昨收报15,727，升1.8%，为2007年12月以来最高位。日本政府选择跟随美国实行量宽货币政策，谷高了股市，股票资产价易升易跌。中国选择做苦行僧，没跟随量宽货币政策，而是走自己的路：改革，根治经济结构。A股无日股走得那么快及轻松，但所奠中期基础较稳，股市以五、六年打市场底，随改革的实践，估值修复，未来升浪更为紮实。对A股未来五年，更有憧憬！

超额认购王博雅 虽较上市价涨，但涨幅不及预期强劲。近几个月，多了新股，新股成半新股后，股价更反映接续公布的业绩表，论实务有把握跟进者，还是辉山乳业 。集团刚公布截至今年9月止上半财年业绩，录得纯利倒退2.2%至5.158亿元人民币。不过，若是撇除生物资产公允值调整、上市及期权费用，纯利按年增长42%至5.754亿元人民币；营业收入亦有增长47.6%至15.339亿元人民币，其实不差，产品量价齐升所推动。股价昨见先跌后升，低见2.81港元，最后以2.93港元收市，升0.7%。

建基于内地对奶类产品有增无减的假设，早前里昂发表报告预期，辉山乳业于2014-2016年3年度，撇除生化资产重估影响，经常性溢利将按年升分别35%、47%及31%。参考彭博综合预测数，2014年及2015年底每股盈利暂为0.099元人民币及0.14元人民币，2014年及2015年度预测PE约23倍及16倍。蒙牛乳业 持有雅士利 及现代牧业 股权自成一国。最近刚上市的原生态牧业 主要为上游供应原奶，比较单面，辉山乳业则全面性，未为蒙牛或伊利持有超过5%至10%股权，不排除之后有机会。建议中线投资辉山上望3.6港元左右，止蚀2.8港元，小注收集，股价随盈利增长反映。

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煤业获扶持，煤股见曙光/ 余少文

煤价近期反弹，认为是企业补库存所推动，但见中央推出政策支持煤价和股价过去一年齐跌的煤炭股，有望稳定煤价，煤炭股明年业绩可改善。中国内地股市走高，带动国企指数升至9个月高位11,576点，可惜全日倒跌收场，下跌16点或0.1%，收报11,385点，成交额142亿港元；而红筹指数升23点或0.5%，收报4,641点，成交额53亿港元，由地产和能源股带动。11月期指昨日结算后，大市踏入2013年最后一个月份，资料显示12月是最难以捉摸的月份，国指过去十年的12月市况，只有六个12月可上升，上证综合指数情况相似，尤其最近六年的走势是升跌参半。国指已连续两个12月上升，根据2000年以来的走势，连升两个12月后，下一个12月都下跌。幸好2000年以来，跌幅最伤的12月是金融海啸的2007年，2009年和2010年的12月跌幅，最多只跌1.4%；而另一令人憧憬的数据是，12月市况如走高，过去上升的12月平均值为11%，故12月市况虽难以捉摸，但料12月即使下跌，跌幅度也有限，可以继续乐观。

至于股民在等中央的改革细则出台，等到国务院公布《关于促进煤炭行业平稳运行的意见》，要求遏制煤炭产量无序增长，切实减轻煤炭企业税费负担，加强煤炭进出口环节管理，提高煤炭企业生产经营水平，减少低质煤进口。简单而言，是严格新建煤矿准入标准，停止核准新建低于年产30万吨的煤矿、低于90万吨的煤与瓦斯突出矿井，又逐步淘汰年产9万吨或以下煤矿；同时调整煤炭进出口政策，限制低质煤使用。中国内地1-10月累计进口煤炭增长17.3%至2.6亿吨，出口只有631万吨，下跌20%，净进口煤炭2.57亿吨，同比升21%，加大了市场供过于求问题。故中央作出管理，可降低煤炭进口量，以便缓和中国内地库存过多的问题。Wind资讯数据显示，截至6月底止，中国内地煤炭库存为2.98亿吨，较去年高峰期的3.8亿吨，下跌22%，但仍然未回到2010年的2亿吨水平。

至于中国煤炭价格指数过去两个月，由9月底157.8点回升至上周的160.2点，是7月中以来高位，除了可能是煤企准备跟电企为明年电煤价格谈判前的小动作，推高煤价可要求高定价外，也相信是电企补库存所推动。然而，国务院公布的意见，价格指数能否回到今年初的170点水平，相信短期难以见到，但确实可以缓和煤价下跌的压力，或有助改善煤炭股第四季业绩表现。

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