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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 11:07 BJT

新债招标：中国进出口行两年债加权利率5.325%，低于预期--业内人士

路透上海11月29日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行稍早招标发行的68.5亿元两年期固息债，加权中标利率为5.3250%，明显低于此前市场预测均值5.39%。

业内人士并称，该期债边际中标利率5.34%，投标倍数为3.18倍。

今日新债为进出口行今年第42期金融债，采用多重利率中标(美国式)方式。缴款日和起息日同为12月3日，11月29日-12月3日为分销期，12月9日上市交易。

该期债不设基本承销额，发行手续费为总额的0.05%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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