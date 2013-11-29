新债招标：中国进出口行两年债加权利率5.325%，低于预期--业内人士

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透上海11月29日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行稍早招标发行的68.5亿元两年期固息债，加权中标利率为5.3250%，明显低于此前市场预测均值5.39%。
业内人士并称，该期债边际中标利率5.34%，投标倍数为3.18倍。
今日新债为进出口行今年第42期金融债，采用多重利率中标(美国式)方式。缴款日和起息日同为12月3日，11月29日-12月3日为分销期，12月9日上市交易。
该期债不设基本承销额，发行手续费为总额的0.05%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。