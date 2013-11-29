《香港报摘》--其他报纸重要消息11月29日

* 明报：

--由信义玻璃 分拆的太阳能业务信义光能 ，将以介绍形式在联交所主板上市，今日或之前持有信义玻璃的股东，每股信义玻璃持股可获分派1股信义光能股份，预期信义光能将在12月12日在联交所开始买卖。信义光能行政总裁李友情指出，目前全球太阳能玻璃市场已经从前几年的产能过剩，恢复到健康发展期，上半年的毛利率由去年的19%升至26%，第三季更达34%。 * 星岛日报：

--翠华 行政总裁骆国安表示，之前每年平均加价幅度为3%至5%，今年初已经加过5%，但年底会考量市况，再决定是否再加价。 * 苹果日报：

--持续高企的租金是零售业的头号大敌，业界不得不向现实低头。经营高档零售生意的廸生创建 今年度将劲缩扩充规模，由去年度开53家新店，削至今年度的33家新店；经营「时间廊」为主的宝光 ，过去半年在香港更结束部份店舖。

--近日不少本土上市品牌出现主要股权变动，市场重燃「种壳」之说。分析指，部份公司业务已见顶，上市无非为将业务套现，甚至可能有「种壳」意图，而近年一批以全配售形式上市的创业板股份，随时涉及相关活动。 * 东方日报：

--香港零售市道放缓，即使有「十?一」黄金周的刺激，惟10月零售销售额仅升6.3%，低于市场预期，亦是今年以来第二低的增长率。香港零售管理协会主席麦瑞琼直言「10月数据令人失望！」，更指会员看淡圣诞销情。珠宝商六福 亦预示，11月开始销售增长放缓，预料下半财年业绩仅录得轻微增长。

--国际货币基金组织（IMF）最新报告显示，第二季全球楼价指数涨至127.4点，连涨五季之余，更创近五年新高。当中香港楼价期内按年上涨15%，涨幅冠绝报告考察的51个发达与发展中国家或地区。 * 文汇报：

--德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示，随着内地工业品出厂价（PPI）将在未来 5个月至 6个月后转正，以及货币流通速度加快、外需改善和政府财政收入增长加快，预计明年中国经济将有不俗的增长，可达到8.6%。

--中国南车 董事长郑昌泓透露，今年下半年内地加快铁路项目招标，现时其手头订单已较去年同期增长约30%，预计明年订单增长更可较今年增长超过50%。 * 大公报：

--日本弹珠机营运商Dynam 董事长佐藤洋治表示，倘若日本正式开放赌业，集团有意伙拍其他公司于当地兴建赌场，惟现阶段暂未有任何实质的计划，亦未有投资额预算可言。(完)