菲律宾央行：目前没有理由改变货币政策立场--央行总裁

路透马尼拉11月29日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，央行预计，尽管本月遭遇的台风带来冲击，但通胀率仍将可控，这令当局没有理由改变目前宽松的政策立场。

泰谭柯还称，温和的通胀环境令央行得以在必要时对政策进行灵活的微调，以支持经济持续增长。