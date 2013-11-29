菲律宾央行：目前没有理由改变货币政策立场--央行总裁

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透马尼拉11月29日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，央行预计，尽管本月遭遇的台风带来冲击，但通胀率仍将可控，这令当局没有理由改变目前宽松的政策立场。
泰谭柯还称，温和的通胀环境令央行得以在必要时对政策进行灵活的微调，以支持经济持续增长。
“鉴于目前的(通胀)预期，暂时没有理由调整政策立场，”他在一个媒体峰会上指出。(完)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。