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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 10:06 BJT

菲律宾央行：目前没有理由改变货币政策立场--央行总裁

路透马尼拉11月29日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，央行预计，尽管本月遭遇的台风带来冲击，但通胀率仍将可控，这令当局没有理由改变目前宽松的政策立场。

泰谭柯还称，温和的通胀环境令央行得以在必要时对政策进行灵活的微调，以支持经济持续增长。

“鉴于目前的(通胀)预期，暂时没有理由调整政策立场，”他在一个媒体峰会上指出。(完)
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