《独家新闻》瑞银私人银行业务裁员，涉及亚非等新兴市场

“(CAG)与正常的投行业务存在重叠部分，不知道在那些已有不错投行人士做交易的地区，CAG部门的员工都在干些什么，”一名消息人士说。

瑞银投资产品与服务部门的员工数量仍接近2,000人。该部门由前投资银行家William Kennedy领导，主要业务是向富有的私人客户出售投行类产品。

作为CAG重组计划的一部分，该部门迪拜办公室的多数员工将离开。消息人士称，瑞银正与资深海湾阿拉伯地区银行家Albert Momdjian商谈离职事宜。Momdjian在2011年被瑞银从法国农业信贷银行 挖角，负责瑞银在中东和非洲的超高净值客户与企业咨询集团。

瑞银不愿置评。Momdjian亦拒绝发表评论。

“这只是一次普通的降低成本行动，因为他们希望改善获利能力，特别是在超高净值业务领域，”Mediobanca分析师Chris Wheeler说。 (编译 李春喜/徐文焰；; 审校 屈桂娟)