《独家新闻》瑞银私人银行业务裁员，涉及亚非等新兴市场

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
“(CAG)与正常的投行业务存在重叠部分，不知道在那些已有不错投行人士做交易的地区，CAG部门的员工都在干些什么，”一名消息人士说。
瑞银投资产品与服务部门的员工数量仍接近2,000人。该部门由前投资银行家William Kennedy领导，主要业务是向富有的私人客户出售投行类产品。
作为CAG重组计划的一部分，该部门迪拜办公室的多数员工将离开。消息人士称，瑞银正与资深海湾阿拉伯地区银行家Albert Momdjian商谈离职事宜。Momdjian在2011年被瑞银从法国农业信贷银行 挖角，负责瑞银在中东和非洲的超高净值客户与企业咨询集团。
瑞银不愿置评。Momdjian亦拒绝发表评论。
“这只是一次普通的降低成本行动，因为他们希望改善获利能力，特别是在超高净值业务领域，”Mediobanca分析师Chris Wheeler说。 (编译 李春喜/徐文焰；; 审校 屈桂娟)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。