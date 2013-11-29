重发-中国公开市场：12月无央票到期，仅有逆回购到期将净流出840亿元

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
(重发以修正文内表格表头月份)
路透北京11月29日 - 据路透统计，截至目前的操作情况，2013年12月中国央行公开市场没有央票到期，仅有逆回购到期，将因此净流出840亿元人民币。
央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。
另外，12月资金流出因素还包括两期国库现金定期存款到期，金额总计900亿元。其中12月12日到期500亿元，12月19日到期400亿元。
以下为2013年12月公开市场各周的到期资金情况(单位:亿元人民币):
时间 央票到期量 正回购到期量 逆回购到期量 单周到期资金流量
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12/1-12/6 -- -- 650 -650
12/7-12/13 -- -- 190 -190
12/14-12/20 -- -- -- --
12/21-12/27 -- -- -- --
12/28-12/31 -- -- -- --
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合计 -- -- 840 -840
注:1.考虑到资金实际到账时间因素，每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五。
2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 曹巍浩; 审校 李宏薇)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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