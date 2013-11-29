重发-中国公开市场：12月无央票到期，仅有逆回购到期将净流出840亿元

路透北京11月29日 - 据路透统计，截至目前的操作情况，2013年12月中国央行公开市场没有央票到期，仅有逆回购到期，将因此净流出840亿元人民币。

央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，期冀央行短期“放水”并不现实，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。