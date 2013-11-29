金属期市：伦铜微涨，但本月料下跌近3%

路透综合13家分析机构的预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1，反应季节性需求波动。该指数连续四个月持于51以上，显示经济整体企稳之势。

投资者买入欧元兑美元还因为，德国周四数据预示欧元区通胀或将高于预期，这降低了欧洲央行近期释出宽松举措的机率。

乐观的美国就业市场及消费方面的数据在周三推升美股上升至收盘纪录高位，但周四美国股市及债市均因感恩节假期休市，令市场交投淡静。清淡表现也延续到亚洲时段。

矿商力拓周五表示，其位于澳洲的Gove炼厂将停止生产氧化铝，因该厂在艰困市况下无法存活。 (完)

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