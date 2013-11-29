金属期市：伦铜微涨，但本月料下跌近3%

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透综合13家分析机构的预估中值显示，中国11月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1，反应季节性需求波动。该指数连续四个月持于51以上，显示经济整体企稳之势。
投资者买入欧元兑美元还因为，德国周四数据预示欧元区通胀或将高于预期，这降低了欧洲央行近期释出宽松举措的机率。
乐观的美国就业市场及消费方面的数据在周三推升美股上升至收盘纪录高位，但周四美国股市及债市均因感恩节假期休市，令市场交投淡静。清淡表现也延续到亚洲时段。
矿商力拓周五表示，其位于澳洲的Gove炼厂将停止生产氧化铝，因该厂在艰困市况下无法存活。 (完)
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路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。