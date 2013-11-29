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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 10:12 BJT

《汇市简讯》美元/日圆触发102.50处的期权，下一步测试103.00

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* 测试103.00日圆处的更多期权障碍可能要等到下周

* 自102.50开始直至103.00日圆挂有大额卖单

* 103.00上方同样有大额停止单，103.25及103.50水准处有更多碰触失效期权

* 日本进口商再度被迫增加支付

* 基本没有日本出口商卖出美元/日圆的传言，尽管有些可能性(完)

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