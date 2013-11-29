中国商标局撤销“苏格兰格纹”商标，巴宝莉提申诉

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月28日 - 周四，巴宝莉集团（Burberry） 在一份邮件声明中称，该公司已就中国商标局撤销“苏格兰格纹”图文商标一事提出申诉。
中国是巴宝莉的热销市场，而2013年亚太地区占到该公司营收的37%。但是，高端产品销售已经受到中国经济放缓以及政府倡导的反对奢侈浪费的冲击。
中国商标局最近撤销了巴宝莉皮革制品的驼色、红黑色格子图文商标，巴宝莉称直到申诉得到回覆，该撤销都不会生效。
商标局官网的信息显示，由于巴宝莉注册的这一图文商标在中国已有三年未经使用，因此予以撤销。该网站未提供进一步细节。
“巴宝莉格纹仍是巴宝莉专有的注册商标，其它任何一方都须经巴宝莉授权方可使用。”巴宝莉称：“巴宝莉总会采取一切可能的强硬措施防止商标被非法使用......我们有信心申诉会取得成功。”
若执行该撤销决定，中国本土的竞争对手将有机会使用巴宝莉的标志性格纹。(完)
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。