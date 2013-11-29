路透基点：民生金融租赁签署3亿元人民币点心债贷款协议--RLPC

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，民生金融租赁股份有限公司上周签署3亿元人民币(4,900万美元)的两年期离岸贷款协议。
中国光大银行和工银亚洲作为牵头行，各承贷2亿元人民币和1亿元人民币。瑞银也是牵头行，但不参加承贷。
中国民生银行是该交易的管理行，这是其首次在香港市场担任管理行。这笔子弹式贷款的综合收益为480基点，固定利率为4.5%，外加60个基点的前端费。
据此前报导，民生金融租赁在寻求获得至多7.4亿元人民币的俱乐部贷款。
贷款款项用作一般公司用途。
这是该公司今年第二笔以人民币计价的境外贷款，或称“点心贷款”。6月签署的贷款亦为子弹式定期贷款，综合收益为420基点，固定利率为4%。摩根士丹利担任牵头行，共有七家台湾银行参贷。
公司网站称，民生金融租赁股份有限公司成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建。截至2012年6月，公司总资产超过700亿元人民币，不良资产为零。
网站称，民生金融租赁目前已成为亚洲最大的公务机租赁公司和国内最大的船舶租赁公司。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。