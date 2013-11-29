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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 10:30 BJT

路透基点：民生金融租赁签署3亿元人民币点心债贷款协议--RLPC

路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，民生金融租赁股份有限公司上周签署3亿元人民币(4,900万美元)的两年期离岸贷款协议。

中国光大银行和工银亚洲作为牵头行，各承贷2亿元人民币和1亿元人民币。瑞银也是牵头行，但不参加承贷。

中国民生银行是该交易的管理行，这是其首次在香港市场担任管理行。这笔子弹式贷款的综合收益为480基点，固定利率为4.5%，外加60个基点的前端费。

据此前报导，民生金融租赁在寻求获得至多7.4亿元人民币的俱乐部贷款。

贷款款项用作一般公司用途。

这是该公司今年第二笔以人民币计价的境外贷款，或称“点心贷款”。6月签署的贷款亦为子弹式定期贷款，综合收益为420基点，固定利率为4%。摩根士丹利担任牵头行，共有七家台湾银行参贷。

公司网站称，民生金融租赁股份有限公司成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建。截至2012年6月，公司总资产超过700亿元人民币，不良资产为零。

网站称，民生金融租赁目前已成为亚洲最大的公务机租赁公司和国内最大的船舶租赁公司。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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