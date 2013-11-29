路透基点：民生金融租赁签署3亿元人民币点心债贷款协议--RLPC

路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，民生金融租赁股份有限公司上周签署3亿元人民币(4,900万美元)的两年期离岸贷款协议。

中国光大银行和工银亚洲作为牵头行，各承贷2亿元人民币和1亿元人民币。瑞银也是牵头行，但不参加承贷。

中国民生银行是该交易的管理行，这是其首次在香港市场担任管理行。这笔子弹式贷款的综合收益为480基点，固定利率为4.5%，外加60个基点的前端费。

据此前报导，民生金融租赁在寻求获得至多7.4亿元人民币的俱乐部贷款。

贷款款项用作一般公司用途。

这是该公司今年第二笔以人民币计价的境外贷款，或称“点心贷款”。6月签署的贷款亦为子弹式定期贷款，综合收益为420基点，固定利率为4%。摩根士丹利担任牵头行，共有七家台湾银行参贷。

公司网站称，民生金融租赁股份有限公司成立于2008年，由中国民生银行和天津保税区投资公司共同发起创建。截至2012年6月，公司总资产超过700亿元人民币，不良资产为零。