国际油市：航空燃料一反通常运输方向，改由美国运往中国--消息人士

他们补充道，这可能是由于美国炼厂产能利用率的上升所致，而北亚炼厂由于利润率疲软而削减产能利用率。

他们表示，未来几周这种逆向流动不太可能会持续下去，因为美国馏分油库存在11月降至了1982年有记录以来的最低，这可能会导致冬季月份中普遍使用的取暖油或柴油供给面临困境。

熟悉中国市场的一名交易商说，美国的出口也可能是由于有一些交割完毕，准备返航亚洲的船舶运费很低。

“可能有两艘运费非常便宜的返程船舶，维多公司和BP正好加以利用，”该交易商说。