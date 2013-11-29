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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 10:56 BJT

国际油市：航空燃料一反通常运输方向，改由美国运往中国--消息人士

他们补充道，这可能是由于美国炼厂产能利用率的上升所致，而北亚炼厂由于利润率疲软而削减产能利用率。

他们表示，未来几周这种逆向流动不太可能会持续下去，因为美国馏分油库存在11月降至了1982年有记录以来的最低，这可能会导致冬季月份中普遍使用的取暖油或柴油供给面临困境。

熟悉中国市场的一名交易商说，美国的出口也可能是由于有一些交割完毕，准备返航亚洲的船舶运费很低。

“可能有两艘运费非常便宜的返程船舶，维多公司和BP正好加以利用，”该交易商说。

“如果这种套利方式管用的话，我也不会感到意外，”另一位在新加坡的行业消息人士说。(完) (编译 郑茵/侯向明； 审校 杜明霞)
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