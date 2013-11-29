国际油市：航空燃料一反通常运输方向，改由美国运往中国--消息人士

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
他们补充道，这可能是由于美国炼厂产能利用率的上升所致，而北亚炼厂由于利润率疲软而削减产能利用率。
他们表示，未来几周这种逆向流动不太可能会持续下去，因为美国馏分油库存在11月降至了1982年有记录以来的最低，这可能会导致冬季月份中普遍使用的取暖油或柴油供给面临困境。
熟悉中国市场的一名交易商说，美国的出口也可能是由于有一些交割完毕，准备返航亚洲的船舶运费很低。
“可能有两艘运费非常便宜的返程船舶，维多公司和BP正好加以利用，”该交易商说。
“如果这种套利方式管用的话，我也不会感到意外，”另一位在新加坡的行业消息人士说。(完) (编译 郑茵/侯向明； 审校 杜明霞)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。