日本股市：日经指数早盘中接近持平，出口股挫跌但船运股上扬

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透东京11月29日 - 继上日触及近六年收盘高位后，日本股市日经指数周五早盘几近持平，投资者针对出口类股近期涨势锁定获利，而船运类股表现出众，受助于运费上涨。
日经指数 早盘中段微跌0.04%至15,719.38点，上日大涨1.8%。该指数仍距离5月23日创下的五年半高位15,942.60点不远。
日经指数本周至今已上涨1.9%，有望连续第三周周线上扬；本月至今累计上涨9.5%。
市场交投淡静，因美国金融市场周四逢感恩节假期休市，而周五将交易半天。
东证股价指数 跌0.1%至1,260.07点。
“今天没什么外国投资者入场交易，因此对近期上涨个股的获利了结操作也可能比较温和，”SMBC Friend Securities首席策略师Toshihiko Matsuno说，“跌势或将有限。”(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。