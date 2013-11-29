日本股市：日经指数早盘中接近持平，出口股挫跌但船运股上扬

路透东京11月29日 - 继上日触及近六年收盘高位后，日本股市日经指数周五早盘几近持平，投资者针对出口类股近期涨势锁定获利，而船运类股表现出众，受助于运费上涨。

日经指数 早盘中段微跌0.04%至15,719.38点，上日大涨1.8%。该指数仍距离5月23日创下的五年半高位15,942.60点不远。

日经指数本周至今已上涨1.9%，有望连续第三周周线上扬；本月至今累计上涨9.5%。

市场交投淡静，因美国金融市场周四逢感恩节假期休市，而周五将交易半天。

东证股价指数 跌0.1%至1,260.07点。

“今天没什么外国投资者入场交易，因此对近期上涨个股的获利了结操作也可能比较温和，”SMBC Friend Securities首席策略师Toshihiko Matsuno说，“跌势或将有限。”(完)