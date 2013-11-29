台湾汇市：台币盘初实质汇价区间偏弱，因消化外资汇出需求

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透台北11月29日 - 台币兑美元 周五盘初实质汇价区间偏弱。交易员认为，尽管韩元早盘区间偏升，台币实质交投则因消化外资汇出的急单需求而区间偏跌，不过出口商在台币29.620附近抛汇需求仍在，料台币今日维持在既有区间盘整。
汇银人士指出，早盘场上出现外资汇出的实质需求，令台币实质交投盘初区间趋跌，然出口商抛汇卖需随即涌现，推升成交量能转趋热络，并使台币回归既有区间整理，目前市场操作仍倾向区间操作为主。
“大家现在都区间操作，追高杀低都会套牢。”一位当地银行交易员说。
交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.580-29.630间。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价大致持平于上日，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.581/29.594附近，上日收盘在29.590。
本地时间10:22时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高7.2分报29.608。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.607-29.630，上交易日在29.592-29.628。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 早盘区间偏微升
* 盘初消化外资实质汇出急单需求
* 出口商盘初在29.620附近仍见抛汇卖需
* 台股 连六日续涨，亦有助于台币持稳
* 当地时间10:10，台北外汇成交量2.35亿美元，交投偏热
交易员预测今日集中交易区间：
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--全球汇市：日圆抛压无缓解，关注日本经济数据 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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