IAEA发现朝鲜重启宁边核反应堆迹象

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳11月28日 - 国际原子能总署（IAEA）周四称，从蒸汽释放和排水迹象看，朝鲜(北韩)可能寻求重启宁边核反应堆。专家称，宁边核反应堆可制造供原子弹使用的钸。

朝鲜4月宣布可能重启设施老化的宁边核反应堆，但强调其寻求的是威慑能力。

IAEA署长天野之弥称，该机构将主要通过卫星图像继续监测宁边核反应堆的情况。

“监测到的现场活动与重启五兆瓦反应堆的反应一致，”他在IAEA理事会会议上说。“五兆瓦反应堆”指的是宁边研究用的反应堆。

“但由于该机构无法进入现场，因此不能最终确定该反应堆是否被重启，”根据讲话稿的副本，天野之弥还说道。

天野之弥随后在新闻发布会上称，IAEA“最近发现在宁边存在可能对反应堆进行测试的活动”，包括排风口有蒸汽释放以及明显有水排入河流中。

宁边核反应堆实际上已停用多年。朝鲜2008年炸毁了宁边核反应堆的冷却塔，以便为朝鲜问题六方会谈建立信任。(完)