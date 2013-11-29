IAEA发现朝鲜重启宁边核反应堆迹象

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳11月28日 - 国际原子能总署（IAEA）周四称，从蒸汽释放和排水迹象看，朝鲜(北韩)可能寻求重启宁边核反应堆。专家称，宁边核反应堆可制造供原子弹使用的钸。
朝鲜4月宣布可能重启设施老化的宁边核反应堆，但强调其寻求的是威慑能力。
IAEA署长天野之弥称，该机构将主要通过卫星图像继续监测宁边核反应堆的情况。
“监测到的现场活动与重启五兆瓦反应堆的反应一致，”他在IAEA理事会会议上说。“五兆瓦反应堆”指的是宁边研究用的反应堆。
“但由于该机构无法进入现场，因此不能最终确定该反应堆是否被重启，”根据讲话稿的副本，天野之弥还说道。
天野之弥随后在新闻发布会上称，IAEA“最近发现在宁边存在可能对反应堆进行测试的活动”，包括排风口有蒸汽释放以及明显有水排入河流中。
宁边核反应堆实际上已停用多年。朝鲜2008年炸毁了宁边核反应堆的冷却塔，以便为朝鲜问题六方会谈建立信任。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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