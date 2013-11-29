美国个股：农业巨头ADM收购GrainCorp失利后，将考虑增持后者股份

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透悉尼11月29日 - 美国农业巨头Archer Daniels Midland(ADM) 周五表示，将考虑增加在澳洲谷物加工商GrainCorp 的持股比例；此前其收购GrainCorp的计划被澳洲国库部长否决。
“国库部长没有关上增持股份的大门，我们会考虑这一选项。不过目前我们还没有一个完整的方案，”ADM副总裁兼首席沟通官Victoria Podesta表示。
ADM获准取得GrainCorp最多24.9%的股份。
澳洲国库部长霍基此前否决了ADM以28亿澳元收购GrainCorp的提议，称该交易与国家利益相悖。 (完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。