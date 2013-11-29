美国个股：农业巨头ADM收购GrainCorp失利后，将考虑增持后者股份

路透悉尼11月29日 - 美国农业巨头Archer Daniels Midland(ADM) 周五表示，将考虑增加在澳洲谷物加工商GrainCorp 的持股比例；此前其收购GrainCorp的计划被澳洲国库部长否决。

“国库部长没有关上增持股份的大门，我们会考虑这一选项。不过目前我们还没有一个完整的方案，”ADM副总裁兼首席沟通官Victoria Podesta表示。

ADM获准取得GrainCorp最多24.9%的股份。

澳洲国库部长霍基此前否决了ADM以28亿澳元收购GrainCorp的提议，称该交易与国家利益相悖。 (完)