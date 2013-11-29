修正-台湾债市：主流券殖利率小升，标债前市场心态谨慎

(修正以调整第一段说法)

路透台北11月29日 - 台湾公债殖利率周五弹升，10年增额券102/10R 发行前交易殖利率小升，今日午间标售该券前市场心态回归谨慎。

不过，交易员也表示，盘初的公债成交量并不大，市场仅仅在标债前稍做部位调整，并未有大幅的进出。

〞这几天(殖利率)跌蛮多的，毕竟标债不确定..但成交小没什么代表性。〞一位大型券商交易员表示。

10年增额公债102/10R将于周五(29日)午间标售，预定金额350亿台币。

美国公债市场周四休市。周五则将提早休市。

观察市场最新动态：

* 10年券与五年券价差今年最大约65基点，最小约50点。目前两者价差在55点左右

* 观望午间10年公债增额券标售情况。

* 上日标售预测中，10年期增额公债102/10R得标利率料在1.65-1.68%

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.075-1.095%

* 102/10R：1.64-1.66%

本地时间10:23时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率升0.9基点报1.0840%

* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率升0.25基点报1.6450%

* 102/10期现券与增额券发行前交易各为44与79亿，不算太多

以下为最新相关报导链接：

* 《焦点》英国央行削减抵押贷款支持举措，以免催生楼市泡沫

* 《独家新闻》瑞银私人银行业务裁员，涉及亚非等新兴市场

* 英拉在不信任案投票中顺利过关 但抗议活动难平息

* 日本经济：CPI数据显示日本正在摆脱通缩--经济财政大臣甘利明