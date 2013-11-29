修正-台湾债市：主流券殖利率小升，标债前市场心态谨慎

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
(修正以调整第一段说法)
路透台北11月29日 - 台湾公债殖利率周五弹升，10年增额券102/10R 发行前交易殖利率小升，今日午间标售该券前市场心态回归谨慎。
不过，交易员也表示，盘初的公债成交量并不大，市场仅仅在标债前稍做部位调整，并未有大幅的进出。
〞这几天(殖利率)跌蛮多的，毕竟标债不确定..但成交小没什么代表性。〞一位大型券商交易员表示。
10年增额公债102/10R将于周五(29日)午间标售，预定金额350亿台币。
美国公债市场周四休市。周五则将提早休市。
观察市场最新动态：
* 10年券与五年券价差今年最大约65基点，最小约50点。目前两者价差在55点左右
* 观望午间10年公债增额券标售情况。
* 上日标售预测中，10年期增额公债102/10R得标利率料在1.65-1.68%
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.075-1.095%
* 102/10R：1.64-1.66%
本地时间10:23时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率升0.9基点报1.0840%
* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率升0.25基点报1.6450%
* 102/10期现券与增额券发行前交易各为44与79亿，不算太多
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