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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 10:38 BJT

台湾股市：盘中上涨，大立光等苹果概念股跳升

路透台北11月29日 - 台湾股市周五盘中上涨0.3%，大立光 等苹果 供应商领涨大盘，因投资人寄望耶诞购物季苹果的iPhone 5S能有销售佳绩。

大立光及鸿海 分别上涨3%和1.6%。

0220 GMT，加权股价指数 上涨至8,396.82点，表现领先区域股市，台股周四曾创下约一个月盘中高点。(完)
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