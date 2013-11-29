澳新汇市：澳元和新西兰元陷在将近三个月最低水平

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
“预计下周的数据将相当正面，且澳洲央行不会暗示降息，因此我们认为不会有什么动力把澳元推低至0.90美元以下，”道明证券驻新加坡的亚太研究负责人Annette Beacher表示，其预计澳元/美元到年底约在0.9200。
澳洲央行将于12月3日召开政策会议，分析师预期央行将维持利率于2.5%的纪录低点不变。
澳元在0.9038美元的9月初低点料有强劲支撑；若升破0.9100，料重新浮现卖盘。
新西兰元 走势也与澳元类似。新西兰元/美元一度下滑至0.8083，为9月中以来低点，之后稍回升至0.8096美元。
“新西兰元似乎是被澳元疲软及美元兑亚币上涨所拖累，美元/亚币走升暗示市场对非核心货币有疑虑，包括新西兰元在内，”澳新银行(ANZ/澳盛)市场研究负责人David Croy在报告中指出。
新西兰元/美元的短线支撑在0.8095，更下方支撑在9月中低点0.8037；阻力在上日盘中高位0.8176。新西兰元本月约下滑1.7%。
澳新货币兑欧元和英镑则下跌。欧元/澳元 升至1.5026澳元的三个月高点。
英镑则受英国央行削减房市刺激举措的激励，兑澳元 升至近三年半高位1.8042澳元。英镑/新西兰元 触及五个月高点2.016新西兰元。(完)
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路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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