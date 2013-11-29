澳新汇市：澳元和新西兰元陷在将近三个月最低水平

“预计下周的数据将相当正面，且澳洲央行不会暗示降息，因此我们认为不会有什么动力把澳元推低至0.90美元以下，”道明证券驻新加坡的亚太研究负责人Annette Beacher表示，其预计澳元/美元到年底约在0.9200。

澳洲央行将于12月3日召开政策会议，分析师预期央行将维持利率于2.5%的纪录低点不变。

澳元在0.9038美元的9月初低点料有强劲支撑；若升破0.9100，料重新浮现卖盘。

新西兰元 走势也与澳元类似。新西兰元/美元一度下滑至0.8083，为9月中以来低点，之后稍回升至0.8096美元。

“新西兰元似乎是被澳元疲软及美元兑亚币上涨所拖累，美元/亚币走升暗示市场对非核心货币有疑虑，包括新西兰元在内，”澳新银行(ANZ/澳盛)市场研究负责人David Croy在报告中指出。

新西兰元/美元的短线支撑在0.8095，更下方支撑在9月中低点0.8037；阻力在上日盘中高位0.8176。新西兰元本月约下滑1.7%。

澳新货币兑欧元和英镑则下跌。欧元/澳元 升至1.5026澳元的三个月高点。

英镑则受英国央行削减房市刺激举措的激励，兑澳元 升至近三年半高位1.8042澳元。英镑/新西兰元 触及五个月高点2.016新西兰元。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价