英国数据：11月房价同比上升速度为2010年7月以来最快--Nationwide

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
与上月相比，房价上涨0.6%，符合市场预期，但低于10月的1.0%按月涨幅。
“房价上涨的一大部分可以归因为就业市场进一步改善及经济前景趋佳，”Nationwide首席经济学家Robert Gardner指出。
“致力于压低信贷成本及改善信贷取得容易度的政策措施，亦扮演了重要角色，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。