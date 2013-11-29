英国数据：11月房价同比上升速度为2010年7月以来最快--Nationwide

与上月相比，房价上涨0.6%，符合市场预期，但低于10月的1.0%按月涨幅。

“房价上涨的一大部分可以归因为就业市场进一步改善及经济前景趋佳，”Nationwide首席经济学家Robert Gardner指出。

“致力于压低信贷成本及改善信贷取得容易度的政策措施，亦扮演了重要角色，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 隋芬)