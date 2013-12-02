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货币新闻 | 2013年 12月 2日 星期一 09:55 BJT

《香港重要政经日程》--12月2日-12月11日

==================今日重要政经消息==================

12月2日（周一） *--14:30 威雅利（Willas Array） 香港主板推介上市记者会。

================== 近期重要政经消息==================

12月3日（周二）

-- 第14届香港论坛（至12月4日）。

--　　　eprint 首日挂牌。

-- 港通控股 第三季派息。

-- 英皇证券 年报公布。

--14:30 思捷 举行股东周年大会。

12月4日（周三）

-- 第14届香港论坛。

-- 金邦达宝嘉 首日挂牌。

--08:50 香港投资基金协会第七次年会。

--10:30 汇丰香港11月采购经理人（PMI）指数。

12月5日（周四）

-- 中国美东汽车 首日挂牌。

-- 澳优 年报公布。

-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩（时间更改至12/20）。

12月6日（周五）

-- 华禧控股 首日挂牌。

-- 香港公布11月外汇储备。

-- 裕田中国 年报公布。

12月9日（周一）

-- 东鹏控股 首日挂牌。

-- 新源控股 公布中期业绩。

-- 联太工业 年报公布。

*12月11日（周三） 　　-- 白花油 董事会讨论第三次中期派息。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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