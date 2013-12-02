《香港重要政经日程》--12月2日-12月11日

标题新闻：ECB建议对外资银行在欧盟的大型分行实施更严格的监管和资本要求，或增加美亚银行成本
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
==================今日重要政经消息==================
12月2日（周一） *--14:30 威雅利（Willas Array） 香港主板推介上市记者会。
================== 近期重要政经消息==================
12月3日（周二）
-- 第14届香港论坛（至12月4日）。
-- eprint 首日挂牌。
-- 港通控股 第三季派息。
-- 英皇证券 年报公布。
--14:30 思捷 举行股东周年大会。
12月4日（周三）
-- 第14届香港论坛。
-- 金邦达宝嘉 首日挂牌。
--08:50 香港投资基金协会第七次年会。
--10:30 汇丰香港11月采购经理人（PMI）指数。
12月5日（周四）
-- 中国美东汽车 首日挂牌。
-- 澳优 年报公布。
-- Prada S.p.A. 公布前九个月业绩（时间更改至12/20）。
12月6日（周五）
-- 华禧控股 首日挂牌。
-- 香港公布11月外汇储备。
-- 裕田中国 年报公布。
12月9日（周一）
-- 东鹏控股 首日挂牌。
-- 新源控股 公布中期业绩。
-- 联太工业 年报公布。
*12月11日（周三） -- 白花油 董事会讨论第三次中期派息。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
欧洲理事会主席图斯克和英国首相特雷莎梅 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数下跌45点，或2.02%，报2,184点。海岬型船舶日均获利跌451美元，报15,698美元，为3月15日以来最低。该型船舶的通常运载量为15万吨。