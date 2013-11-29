《焦点》日本通胀和产出数据向好，安倍刺激政策见成效

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
**正面迹象**
日本10月工业生产较前月上升0.5%，为连续第二个月上升，但增幅不及路透调查分析师的预估中值2.0%。
制造商预计11月产出可能增长0.9%，12月或将增长2.1%，这显示制造业活动力道将维持至年底。
10月就业市场形势改善以及家庭支出继续复苏态势，表明经济好转正在积累动力。
政府数据显示，日本10月失业率持稳于4.0%，求才求职比升至0.98，好于预期并创下2007年12月以来最高水准，意味着工作岗位与求职者数量几乎相当。
另外的数据显示，10月经价格调整后的实质家庭支出较上年同期增长0.9%，因为在消费税明年4月从目前的5%上调至8%之前，消费者购买汽车等商品。
由于出口和家庭支出放缓，日本经济7-9月当季成长减速，但分析师预计当前季度增长或将加快。(完) (编译 李爽/田建华/杜明霞/王兴亚；审校 侯向明/李婷仪)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
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