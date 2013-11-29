《焦点》日本通胀和产出数据向好，安倍刺激政策见成效

**正面迹象**

日本10月工业生产较前月上升0.5%，为连续第二个月上升，但增幅不及路透调查分析师的预估中值2.0%。

制造商预计11月产出可能增长0.9%，12月或将增长2.1%，这显示制造业活动力道将维持至年底。

10月就业市场形势改善以及家庭支出继续复苏态势，表明经济好转正在积累动力。

政府数据显示，日本10月失业率持稳于4.0%，求才求职比升至0.98，好于预期并创下2007年12月以来最高水准，意味着工作岗位与求职者数量几乎相当。

另外的数据显示，10月经价格调整后的实质家庭支出较上年同期增长0.9%，因为在消费税明年4月从目前的5%上调至8%之前，消费者购买汽车等商品。