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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 11:26 BJT

中国新债: 华能集团下周一将发行70亿元超短期融资券，期限六个月

路透上海11月29日 - 中国华能集团公司周五公告称，将于下周一(12月2日)在银行间债市簿记建档发行70
亿元人民币超短期融资券，期限六个月(178天)。
    
    具体条款如下:
    
   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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 华能集团     200        70       6   12/2簿记建档   国开行        AAA       12/3       12/4
                                                     农业银行
 ============================================================================================   
     (完)
    
    参看详情，可点选上海清算所网站 here

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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