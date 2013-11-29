表格：欧元区11月HICP初值为较上年同期增长0.9%，预估为升0.8%

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透布鲁塞尔11月29日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.9%，路透调查预估为升0.8%，10月为升0.7%。
以下为详细数据：
2012年11月 13年6月 13年7月 13年8月 13年9月 13年10月 13年11月
欧元区17国 CPI 权重
整体 1000.0 2.2 1.6 1.6 1.3 1.1 0.7p 0.9e
食品和烟草 193.7 3.0 3.2 3.5 3.2 2.6 1.9p 1.6e
能源 109.6 5.7 1.6 1.6 -0.3 -0.9 -1.7p -1.1e
非能源工业品 273.6 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3p 0.3e
服务业 423.0 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2p 1.5e
* e为初值，p为终值 (完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。