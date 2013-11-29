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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 18:10 BJT

表格：欧元区11月HICP初值为较上年同期增长0.9%，预估为升0.8%

路透布鲁塞尔11月29日 - 欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.9%，路透调查预估为升0.8%，10月为升0.7%。

以下为详细数据：

2012年11月 13年6月 13年7月 13年8月 13年9月 13年10月 13年11月

欧元区17国 CPI 权重

整体 1000.0 2.2 1.6 1.6 1.3 1.1 0.7p 0.9e

食品和烟草 193.7 3.0 3.2 3.5 3.2 2.6 1.9p 1.6e

能源 109.6 5.7 1.6 1.6 -0.3 -0.9 -1.7p -1.1e

非能源工业品 273.6 1.1 0.7 0.4 0.4 0.4 0.3p 0.3e

服务业 423.0 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2p 1.5e

* e为初值，p为终值 (完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
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