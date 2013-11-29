更正-欧元区经济：就业和通胀数据向好，为欧元区经济复苏赋予新动能

(因英文原文有误，首段“近四年来首次下降”应为“近三年来首次下降”，兹附正确全文如下：)

路透布鲁塞尔11月29日 - 欧元区就业率出现近三年来首次下降，且通胀上升，这赋予经济复苏新的动能，但成员国之间的差距继续拉大。

数据改善是个令人高兴的信号，显示欧元区复苏动能提速。

欧盟统计局周五公布，欧元区11月失业率降至12.1%，为2011年2月来首次下降。

这略好于此前分析师预估的12.2%，但未反映出欧元区17个成员国之间就业市场情况的差异。

奥地利失业率仅略高于5%，希腊和西班牙的失业率则高达27%。总体而言，失业人口有1,900万。

欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.9%，高于路透调查预估的升0.8%。

欧元区10月HICP曾回落至0.7%，较9月水准大幅下滑，让决策者感到意外，且引燃关于通缩威胁的忧虑。

11月能源价格下降，但食品价格升速加快推高整体数据。不过，欧元区各成员国的差异仍非常大，其中希腊、塞浦路斯和爱尔兰10月经历通缩。(完)