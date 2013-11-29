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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月29日

路透伦敦11月29日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           423,825         -5,375
    锡            10,905            +90
    铅           231,375           -500
    锌           962,250         -2,200
    铝         5,470,425        +74,700
    镍           251,862            -48
    铝合金        59,660            -80
    NASAAC        88,620           -600
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据        库存分布                    品种     库存数据        库存分布
 铜       MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>          铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>          NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
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