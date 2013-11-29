更新版 1-新债招标：中国进出口行两年债利率明显偏低，债市回暖势头激发踊跃需求

* 进出口行两年固息债中标利率明显低于预期

* 市场情绪持续改善，一二级市场联动回暖

* 临近年末利率债供给减少，机构需求踊跃 (新增市场评论和更多背景)

路透上海11月29日 - 中国债市一二级市场联动回暖势头仍在延续，周五招标的进出口行两年期固息债需求踊跃，定位明显低于预期；临近年末新债尤其是利率债发行规模趋于减少，而随着市场情绪回暖，短期内买盘骤增令新债受追捧。

不过市场人士指出，下周新债供给又有所抬头，虽尚未达到此前供给高峰的规模，但对于正处恢复阶段的债市来说又是一个考验。

业内人士稍早透露，中国进出口银行上午招标发行的68.5亿元人民币两年期固息债，加权中标利率为5.3250%，明显低于此前市场预测均值5.39%。该期债边际中标利率5.34%，投标倍数为3.18倍。

“二级比招标的结果更好一点，（一级半）市场已经有5.29%返（手续费）成交了，比加权（中标利率）又下来几个点，”上海一银行交易员称。

上海一券商交易员谈到，由于该期债很可能是进出口行今年发行的最后一期金融债，发行量也不大，而且利率债年内的供给也将逐步减少，一级市场压力减轻，加上债市近期回暖势头明显，二级市场买债不易，新债因此受机构追逐。

中债登银行间固息政策性银行债（进出口行和农发行）到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率报在5.4022%。

而对于市场未来走向，机构在短期乐观中仍多保有一份谨慎，上述银行交易员就谈到，12月债市面临的各方面压力比较小，财政资金投放增加，流动性压力可能减缓，新债供给压力也不大，“最后一个月了，博一把就博一把了，明年怎么样还很难讲。”

截止目前公告，下周将由两期国债、三期国开行新债以及三期农发行新债将发行，总额逾800亿元；此外路透引述消息人士透露，中国铁路总公司计划下周三招标发行150亿元铁道债(企业债)。

中国央行公开市场本周继续净投放，三年央票也自7月中来首次未续做。但市场人士表示，货币政策中性偏紧的预期并未改变，公开市场或继续维持“小步快调”的灵活节奏。

今日新债为进出口行今年第42期金融债，采用多重利率中标(美国式)方式。缴款日和起息日同为12月3日，11月29日-12月3日为分销期，12月9日上市交易。

该期债不设基本承销额，发行手续费为总额的0.05%。