韩国股市：盘中自四周高位回落，近期大涨后遭获利了结

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透首尔11月29日 - 韩国股市周五盘中触及四周高位后回落，因国内投资者进行获利了结，抵销了外资持续但少量的买盘。今日交投清淡，因美国市场适逢假期。
综合股价指数 下跌0.18%至2,042.03点，此前高见2,050.70点。过去五个交易日大盘上涨了2.6%。
“外资继续买进，但当地散户和机构投资者在市场近期大涨后卖出以了结获利，”IBK Investment & Securities市场分析师Kim Soon-young表示。
“美国因假期而休市，加上大盘近期强劲上涨后，没有明显推动市场的因素了，”她并称。
0235GMT时，三星电子 跌0.6%至148.5万韩元，此前曾创下四周盘中高位149.9万韩元。现代汽车 亦跌0.6%至253,500韩元。(完)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。