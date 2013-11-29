韩国股市：盘中自四周高位回落，近期大涨后遭获利了结

路透首尔11月29日 - 韩国股市周五盘中触及四周高位后回落，因国内投资者进行获利了结，抵销了外资持续但少量的买盘。今日交投清淡，因美国市场适逢假期。

综合股价指数 下跌0.18%至2,042.03点，此前高见2,050.70点。过去五个交易日大盘上涨了2.6%。

“外资继续买进，但当地散户和机构投资者在市场近期大涨后卖出以了结获利，”IBK Investment & Securities市场分析师Kim Soon-young表示。

“美国因假期而休市，加上大盘近期强劲上涨后，没有明显推动市场的因素了，”她并称。