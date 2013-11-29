路透基点：汇控将自行承贷大部分给中电控股的100亿港元过桥贷款

路透香港11月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，汇丰控股在向香港主要发电及供电商--中电控股提供的100亿港元(12.9亿美元)过桥贷款中，汇丰将自行筹集其中近三分之二的资金额。中电控股将用这笔贷款收购青山发电厂和香港抽水蓄能发展公司的股份。

这笔过桥贷款等额分为一年期和两年期两部分。

消息人士称，汇丰控股将负担全部50亿港元一年期贷款，以及15亿港元两年期贷款。

包括澳新银行、三菱东京日联银行和瑞穗银行的其他几家银行也受邀参贷，每家承贷约10亿港元两年期贷款。

消息人士表示，贷款定价预计不超过90个基点。

一如先前报导，汇丰控股还另外向中电提供了40亿港元双边贷款。

中电控股上周宣布将取得青山发电厂的控制权，该公司同意向艾克森美孚收购青山发电公司30%之权益以及香港抽水蓄能发展公司剩余51%权益，代价分别为120亿及20亿港元。交易完成后，中电占青山发电之权益将增至70%。

青山发电公司拥有三间发电厂，总发电容量6,908兆瓦。

Evercore Partners和汇丰控股为中电提供咨询服务，巴克莱为艾克森美孚提供咨询服务。(完)