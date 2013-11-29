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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 12:39 BJT

新债招标：台湾10年增额公债得标利率1.673%，符合预期

路透台北11月29日 - 台湾央行周五受财政部委托标售的10年期增额公债102/10R 得标利率为1.673%，合于市场预估。

路透周四调查显示，本期公债得标利率预估中值在1.65-1.68%。

交易商投标总额651.5亿台币，投标倍数为1.86倍，低于上次30年期增额公债102/9R的1.98倍。

各行业的得标比重方面，银行得标比重40%、证券业54%、票券业0.29%、保险业5.71%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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