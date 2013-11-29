新债招标：台湾10年增额公债得标利率1.673%，符合预期

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透台北11月29日 - 台湾央行周五受财政部委托标售的10年期增额公债102/10R 得标利率为1.673%，合于市场预估。
路透周四调查显示，本期公债得标利率预估中值在1.65-1.68%。
交易商投标总额651.5亿台币，投标倍数为1.86倍，低于上次30年期增额公债102/9R的1.98倍。
各行业的得标比重方面，银行得标比重40%、证券业54%、票券业0.29%、保险业5.71%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。