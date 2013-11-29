台湾债市：RP利率维稳，月底及公债交割但资金仍充裕

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透台北11月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致稳于现有水准。尽管是月底、且今日有30年期公债交割，但市场整体资金仍充裕，附买回利率尚能稳于低位。
交易商指出，月底投信面临较大的赎回压力，此外今日30年公债交割，寿险业解约货币型基金去交割公债，也令基金的资金水位变少。只不过，10点过后投信又有进钱，且银行方面也能支应需求，利率大致稳于低位不变。
〞银行有钱，他们的利率也没有开比较高。〞一位证券商交易员说。
展望下周，交易商指出，由于回复月初，市场资金应能回复宽松，估计公债/公司债附买回利率应能稳于现行低位不变。甚至于部分利率成交在区间高位的部分，也可能略微向下。
周五财政部发行102/9期30年期增额公债，金额300亿台币。其中保险业者得标26.67%，若加计可能委由证券业代标的46.5%，得标率可能高达73.17%。
一位大型票券商交易员则表示，近期不少企业正进行明年度预算的编列，在5月美联储释出宽松政策可能退场的讯息之后，各交易商对持券的意愿明显退缩。但对票券商而言，利息收入又是很重要的一块，因此目前的策略是不买公债，改买存续期短、利率较高的公司债，藉由拉高公司债部位，来补足偏低的公债利息收入水位。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%，同上日。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也同于上日。
下周公债/公司债发行情况大致为：周一台银金融债交割160亿、周三发行10年公债350亿台币；到期还本公债360亿台币、国库券298.5亿台币，中钢公司债到期还本48亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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