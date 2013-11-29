中国债市动态：利率债回暖行情蔓延，交易盘多头情绪发酵

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透上海11月29日 - 中国银行间债市周五早盘利率债继续展开回暖行情，中长端收益率延续深跌。机构做多情绪仍在蔓延，交易盘积极入场抢筹；但收益率下行速度过快，而基本面和资金面未见明显改善下，行情的延续性或堪忧。
“(现券收益率本轮快速下行)就跟当初上去一样，没有理由，非理性，(单笔)交易量很小，都是几千万，交易户情绪性太强。”北京一商业银行交易员称。
他认为，影响债市的基本条件没有变化，不管是资金面、货币政策还没改变，唯一变化的是投资者的情绪，“参与的话，这一波确实赚不少，胆大，波段机会吧，还是要快进快出。”
北京另一商业银行交易员则指出，从技术面讲，早就存在强烈的反弹需求，也在情理之中，不排除一些结构确实有配置需求，可能会继续推动一下。
他认为，持续下去的可能性不大。“基础面没有太大的改善，资金面也没有很强烈的宽松，突然交易就活跃了？”
上海一大型券商研究员还提到，今日虽然资金价格有所回落，但十年国债收益率回落过快，导致七天质押式回购和十年国债收益率出现倒挂，“国债是能免税，还不占资本金，但这都是在赚钱的前提下，不赚钱，何来免税效应？不建议配置和交易盘过渡追涨。”
剩余期限约9.73年的固息国债130018券最新双边报价对应收益率 为4.36%/4.30%，上日末笔为4.42%/4.35%。而资金市场上，七天质押式回购加权利率 早盘落在4.70%附近，较上日跌幅逾20bp。
五年期国债期货主力合约 早盘收报92.622元，涨0.164元，或0.18%。 (完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。