中国债市动态：利率债回暖行情蔓延，交易盘多头情绪发酵

路透上海11月29日 - 中国银行间债市周五早盘利率债继续展开回暖行情，中长端收益率延续深跌。机构做多情绪仍在蔓延，交易盘积极入场抢筹；但收益率下行速度过快，而基本面和资金面未见明显改善下，行情的延续性或堪忧。

“(现券收益率本轮快速下行)就跟当初上去一样，没有理由，非理性，(单笔)交易量很小，都是几千万，交易户情绪性太强。”北京一商业银行交易员称。

他认为，影响债市的基本条件没有变化，不管是资金面、货币政策还没改变，唯一变化的是投资者的情绪，“参与的话，这一波确实赚不少，胆大，波段机会吧，还是要快进快出。”

北京另一商业银行交易员则指出，从技术面讲，早就存在强烈的反弹需求，也在情理之中，不排除一些结构确实有配置需求，可能会继续推动一下。

他认为，持续下去的可能性不大。“基础面没有太大的改善，资金面也没有很强烈的宽松，突然交易就活跃了？”

上海一大型券商研究员还提到，今日虽然资金价格有所回落，但十年国债收益率回落过快，导致七天质押式回购和十年国债收益率出现倒挂，“国债是能免税，还不占资本金，但这都是在赚钱的前提下，不赚钱，何来免税效应？不建议配置和交易盘过渡追涨。”

剩余期限约9.73年的固息国债130018券最新双边报价对应收益率 为4.36%/4.30%，上日末笔为4.42%/4.35%。而资金市场上，七天质押式回购加权利率 早盘落在4.70%附近，较上日跌幅逾20bp。