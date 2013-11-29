路透调查：日本基金经理人11月股票配比维持在一年半高点

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
“日股可能会逐步失去动能，因投资者认为在(4月)调高消费税后经济将会走下坡路，加上新兴国家充满不确定性，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。
在其债券投资组合中调整较大的是，欧元区债券配比升至24.2%，上个月时为22.4%。
北美债券配比则减少4.4个百分点至纪录低位23.1%。
投资者担心美国债券价格可能走势蹒跚，因随着美国经济复苏似乎上轨道，美联储料将会缩减买债规模。
由于主权债违约疑虑消退，欧元区债券投资重获青睐；同时欧元区经济成长迟滞，暗示欧洲央行可能会长期维持宽松货币政策。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。