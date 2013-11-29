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货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 11:48 BJT

路透调查：日本基金经理人11月股票配比维持在一年半高点

“日股可能会逐步失去动能，因投资者认为在(4月)调高消费税后经济将会走下坡路，加上新兴国家充满不确定性，”明治安田生命经济师小玉佑一表示。

在其债券投资组合中调整较大的是，欧元区债券配比升至24.2%，上个月时为22.4%。

北美债券配比则减少4.4个百分点至纪录低位23.1%。

投资者担心美国债券价格可能走势蹒跚，因随着美国经济复苏似乎上轨道，美联储料将会缩减买债规模。

由于主权债违约疑虑消退，欧元区债券投资重获青睐；同时欧元区经济成长迟滞，暗示欧洲央行可能会长期维持宽松货币政策。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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