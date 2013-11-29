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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 16:45 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
========================================================================================
*华能集团      200       70      6   12/2簿记建档   国开行      AAA     12/3     12/4
                                                    农业银行 
========================================================================================
中国节能       100       20      6     推迟发行     国开行      AAA      --       --
环保集团                                            
========================================================================================     
五矿股份       400       30      9     推迟发行     中国银行    AAA      --       --
                                                    农业银行
========================================================================================  
           
                
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
=======================================================================================
*国泰君安证券  120      30       3  12/4招标       建行/交行等 AAA     12/5     12/6 
           (最高发行余额)
=======================================================================================
广发证券       130      35       3  12/3招标       建行/农行等 AAA     12/4     12/5 
 (最高发行余额)
=======================================================================================
中信证券       242      40       3  12/3招标       农行/中行等 AAA     12/4     12/5 
  (最高发行余额)
 
=======================================================================================
西安市地下     18       12      12  12/3簿记建档   国开行       AA+    12/5     12/6 
铁道公司               
=======================================================================================
翔鹭石化       20       10      12  12/3簿记建档   兴业银行     AA     12/4     12/5            
    
=======================================================================================
谷神生物        4        2      12  12/3簿记建档   中国银行      A+    12/5     12/6
科技集团       
=======================================================================================
云南建工集团   20       10      12  12/4簿记建档   浦发银行     AA     12/6     12/9            
                                
=======================================================================================         
           
长江电力      180       30      12     推迟发行    建设银行    AAA      --       --
                                        农业银行
=======================================================================================
成都双流机场   12        1      12     推迟发行    浦发银行     AA+     --       --
========================================================================================
金城集团        6        3      12     推迟发行    招商银行      A+     --       --
                             (中航机电系统有限公司提供担保)
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镇江国资       15        7.5    12     推迟发行    民生银行     AA      --       --
=======================================================================================
四川水电投资   10        5      12     推迟发行    兴业银行     AA      --       --
经营集团
=======================================================================================
现代牧业集团   14        7      12     推迟发行    招商银行     AA      --       --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
========================================================================================        
*酒泉钢铁集团  15       15      3     12/6簿记建档  浦发银行     AA+　    12/10   12/11         
                     
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安徽省外经     10        7      5     12/2簿记建档  浦发银行     AA 　    12/4    12/5
建设（集团）  
========================================================================================        
红星美凯       10        5      3    12/3-12/4簿记  工商银行     AA 　    12/5    12/6
龙家居集团  
========================================================================================        
安徽省高速     33       10      3     12/4簿记建档  中信银行     AAA　    12/6    12/9
公路控股集团                                        光大银行   
========================================================================================        
酒泉钢铁集团   38       38     3/5    12/5簿记建档  国开行       AA+　    12/6    12/9
      (两个品种不预设发行规模，可双向回拨调整)      国泰君安证券                                
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河南能源       80       30      5       推迟发行    中信证券     AAA　     --      --
化工集团                20      7    (品种间可回拨) 中信银行
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同仁堂          5        5      5       推迟发行    中信银行     AA        --      --
                                         中信建投
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无锡产业       10       10      5       推迟发行    工商银行     AA+       --      --
发展集团                                            建设银行
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赣州发展投资   35       35     10       推迟发行    交通银行     AA        --      --
控股集团              (从第六年开始每年偿还20%本金)
========================================================================================
百联集团       20       10     3        推迟发行    工商银行     AAA       --      --
======================================================================================== 
德力西集团     10        5     3        推迟发行    广发银行     AA        --      --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)
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