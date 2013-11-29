《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *华能集团 200 70 6 12/2簿记建档 国开行 AAA 12/3 12/4 农业银行 ======================================================================================== 中国节能 100 20 6 推迟发行 国开行 AAA -- -- 环保集团 ======================================================================================== 五矿股份 400 30 9 推迟发行 中国银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *国泰君安证券 120 30 3 12/4招标 建行/交行等 AAA 12/5 12/6 (最高发行余额) ======================================================================================= 广发证券 130 35 3 12/3招标 建行/农行等 AAA 12/4 12/5 (最高发行余额) ======================================================================================= 中信证券 242 40 3 12/3招标 农行/中行等 AAA 12/4 12/5 (最高发行余额) ======================================================================================= 西安市地下 18 12 12 12/3簿记建档 国开行 AA+ 12/5 12/6 铁道公司 ======================================================================================= 翔鹭石化 20 10 12 12/3簿记建档 兴业银行 AA 12/4 12/5 ======================================================================================= 谷神生物 4 2 12 12/3簿记建档 中国银行 A+ 12/5 12/6 科技集团 ======================================================================================= 云南建工集团 20 10 12 12/4簿记建档 浦发银行 AA 12/6 12/9 ======================================================================================= 长江电力 180 30 12 推迟发行 建设银行 AAA -- -- 农业银行 ======================================================================================= 成都双流机场 12 1 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- ======================================================================================== 金城集团 6 3 12 推迟发行 招商银行 A+ -- -- (中航机电系统有限公司提供担保) ======================================================================================== 镇江国资 15 7.5 12 推迟发行 民生银行 AA -- -- ======================================================================================= 四川水电投资 10 5 12 推迟发行 兴业银行 AA -- -- 经营集团 ======================================================================================= 现代牧业集团 14 7 12 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *酒泉钢铁集团 15 15 3 12/6簿记建档 浦发银行 AA+ 12/10 12/11 ======================================================================================== 安徽省外经 10 7 5 12/2簿记建档 浦发银行 AA 12/4 12/5 建设（集团） ======================================================================================== 红星美凯 10 5 3 12/3-12/4簿记 工商银行 AA 12/5 12/6 龙家居集团 ======================================================================================== 安徽省高速 33 10 3 12/4簿记建档 中信银行 AAA 12/6 12/9 公路控股集团 光大银行 ======================================================================================== 酒泉钢铁集团 38 38 3/5 12/5簿记建档 国开行 AA+ 12/6 12/9 (两个品种不预设发行规模，可双向回拨调整) 国泰君安证券 ======================================================================================== 河南能源 80 30 5 推迟发行 中信证券 AAA -- -- 化工集团 20 7 (品种间可回拨) 中信银行 ======================================================================================== 同仁堂 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA -- -- 中信建投 ======================================================================================== 无锡产业 10 10 5 推迟发行 工商银行 AA+ -- -- 发展集团 建设银行 ======================================================================================== 赣州发展投资 35 35 10 推迟发行 交通银行 AA -- -- 控股集团 (从第六年开始每年偿还20%本金) ======================================================================================== 百联集团 20 10 3 推迟发行 工商银行 AAA -- -- ======================================================================================== 德力西集团 10 5 3 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)