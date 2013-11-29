韩国汇市：韩元上涨，但对当局干预汇市的预期限制涨幅

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
日圆/韩元买价报10.3247韩元，上日收报10.3656。
韩国出口企业的美元卖盘是韩元上扬的动力之一。出口企业通常在月底前几天出脱大部分的美元收入。
12月三年期公债期货 在0315GMT时微跌0.05点至105.39；韩股综合股价指数 日内近持平。
韩国政府周五公布数据显示，10月经季节调整的工业生产较前月上升1.8%，升幅略超市场预估，并从9月的大幅下滑中反弹。 投资者并未受到该数据的影响。
0315GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,058.9 1,061.5
日圆/韩元 10.3247/307 10.3659
韩国公债期货* 105.39 105.44
韩国综合股价指数 2,044.34 2,045.77
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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