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亚洲 | 2013年 11月 29日 星期五 11:43 BJT

韩国汇市：韩元上涨，但对当局干预汇市的预期限制涨幅

日圆/韩元买价报10.3247韩元，上日收报10.3656。

韩国出口企业的美元卖盘是韩元上扬的动力之一。出口企业通常在月底前几天出脱大部分的美元收入。

12月三年期公债期货 在0315GMT时微跌0.05点至105.39；韩股综合股价指数 日内近持平。

韩国政府周五公布数据显示，10月经季节调整的工业生产较前月上升1.8%，升幅略超市场预估，并从9月的大幅下滑中反弹。 投资者并未受到该数据的影响。

0315GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,058.9 1,061.5

日圆/韩元 10.3247/307 10.3659

韩国公债期货* 105.39 105.44

韩国综合股价指数 2,044.34 2,045.77

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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