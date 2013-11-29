韩国汇市：韩元上涨，但对当局干预汇市的预期限制涨幅

韩国出口企业的美元卖盘是韩元上扬的动力之一。出口企业通常在月底前几天出脱大部分的美元收入。

12月三年期公债期货 在0315GMT时微跌0.05点至105.39；韩股综合股价指数 日内近持平。

韩国政府周五公布数据显示，10月经季节调整的工业生产较前月上升1.8%，升幅略超市场预估，并从9月的大幅下滑中反弹。 投资者并未受到该数据的影响。