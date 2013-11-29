中国汇市：人民币即期早盘持稳，本月最后交易日市况冷清

* 人民币即期早盘持稳

* 人民币中间价微升

* 成交量收窄，盘面清淡

路透上海11月29日 - 人民币兑美元即期 周五早盘在昨日收盘位附近继续窄幅波动。今天是本月最后一个交易日，盘面较为冷清，波动空间不足10个点子。

本月多数时间，人民币即期一直固守在6.09元上方，大行购汇盘对美元形成强支撑，市场交投兴致持续降温，波动性有所回落。

“今天即期依然没什么变化，市场很清淡，大家主要在关注掉期方面的交易。”上海一股份制行交易员称。

今日早盘人民币货币市场3个月以下期限的各期限资金均出现回落，长期国债收益率也继续下行，人民币需求转为宽松，导致人民币掉期 也早盘较昨日下行25个点子。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.0924元，上日收报6.0925元。今日人民币兑美元中间价 为6.1325元，上日中间价为6.1343元。

全球汇市方面，日圆兑欧元周五在亚洲早盘位于四年低点，兑美元亦在六个月低位，本周日圆跌势明显，因投资者将之用作融资币购买高风险资产。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1480/25，上日尾盘为6.1490。

北京时间12:06，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0873/84元，上一交易日尾盘报6.0860元。