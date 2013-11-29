路透基点：闽中有机食品1.5亿美元境外贷款案已收到首笔参贷承诺

路透11月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在新加坡上市的中国蔬菜加工商--福建省闽中有机食品有限公司的1.5亿美元五年期境外贷款案，已经收到首笔2,000万美元的参贷承诺。

还有更多的银行正在进行信贷审批。

一如此前报导，花旗集团和渣打银行担任牵头行兼簿记行。

路透报导，该项贷款在7月中进入一般联合贷款阶段。但在9月初时，印尼的印多福(PT Indofood Sukses Makmur)提出以每股1.12坡元的价格收购闽中有机食品的股票，对公司的估值约为7.34亿坡元（5.85亿美元）。

9月2日，印多福称同意从市场上购买2,559万股闽中有机食品的股份，相当于闽中已发行股份总数的3.9%，由此引发收购余下股份的强制要约。在该笔收购完成后，印多福拥有或控制了闽中有机食品约33.49%的股份。

在印多福对闽中有机食品发起收购要约之前，已经有三家银行加入了闽中1.5亿美元的贷款案，这项贷款平均年限为4.25年，利率为Libor加码260个基点。承贷3,000万美元或更多的银行，可获100个基点的前端费以及牵头行头衔，最高综合收益为283.5个基点。（完）