路透基点：闽中有机食品1.5亿美元境外贷款案已收到首笔参贷承诺

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透11月29日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在新加坡上市的中国蔬菜加工商--福建省闽中有机食品有限公司的1.5亿美元五年期境外贷款案，已经收到首笔2,000万美元的参贷承诺。
还有更多的银行正在进行信贷审批。
一如此前报导，花旗集团和渣打银行担任牵头行兼簿记行。
路透报导，该项贷款在7月中进入一般联合贷款阶段。但在9月初时，印尼的印多福(PT Indofood Sukses Makmur)提出以每股1.12坡元的价格收购闽中有机食品的股票，对公司的估值约为7.34亿坡元（5.85亿美元）。
9月2日，印多福称同意从市场上购买2,559万股闽中有机食品的股份，相当于闽中已发行股份总数的3.9%，由此引发收购余下股份的强制要约。在该笔收购完成后，印多福拥有或控制了闽中有机食品约33.49%的股份。
在印多福对闽中有机食品发起收购要约之前，已经有三家银行加入了闽中1.5亿美元的贷款案，这项贷款平均年限为4.25年，利率为Libor加码260个基点。承贷3,000万美元或更多的银行，可获100个基点的前端费以及牵头行头衔，最高综合收益为283.5个基点。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。