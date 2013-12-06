香港新债: 宝钢股份已发行5亿美元债，票面利息3.75%

路透香港12月5日 - 中国最大的上市钢企--宝钢股份 再度回到美元债券市场，周五已成功发行5亿美元美元债，票面利息3.75%。

宝钢股份周五公告称，公司于12月2日起在境外召开美元债发行的系列路演推介会，公司成功发行5亿美元的5年期无抵押债券。

宝钢此次发行美元票据的交易，是宝钢股份首次采用海外平台直接发行债券，并创新采纳了流动性支持承诺及维持良好协议并行的交易结构。

汤森路透旗下IFR称，宝钢的美元债有65%销售给了基金经理，银行则占认购比例的16%，中央银行和保险公司占了认购额的16%，私人银行则占了3%。

宝钢今年初也曾计划发行3或5年期美元债，总额不超过8亿美元。最终未进行。

宝钢此次聘请汇丰、德银作为联席全球协调人，中国银行及工银国际连同前两家投行作为国际牵头经纪以及帐簿管理，并在新加坡及香港进行路演。

目前国际三大信用评级机构--标普、穆迪和惠誉分别给予宝运公司计划发行的美元票据A-、Baa1和A-评级。据介绍，穆迪和惠誉此次给予宝钢股份的信用评级为全球钢铁行业最高。（完） (记者 赵红梅/李珊珊; 审校 杨淑祯)