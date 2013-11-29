中国金属：铝冶炼厂面临明年氧化铝进口价格调升威胁--消息

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
* 年度长单报价为LME铝价17.8-18.5%--消息
* 部分长单价格为17.8%--消息
* 但许多炼商认为价格过高，宁愿选择短期合约或现货
路透香港11月28日 - 业界消息人士指出，由于年度长单价格的计算比例调高，中国部分铝冶炼厂2014年可能转向现货市场或短期合约，以取得炼铝原料。
铝冶炼厂这种作法，实际上是把希望放在现货氧化铝价格会较低，但矛盾的是，一旦中国现货进口需求上升，有可能会支撑氧化铝价格，进而拉抬期铝 价格。目前期铝价格陷于四年低点。
中国的氧化铝产量基本可以满足目前原铝产量需求，但明年将有更多冶炼产能上线，一些冶炼厂及交易商因而急于确保进口供应无虞。制造一吨铝金属，约需要两吨氧化铝。
中国冶炼业的交易员及消息人士指出，国际卖家上个月向中国买主开出2014年氧化铝供应的价格，为伦敦金属交易所(LME)期铝 的17.5-17.8%，采离岸价格(FOB)基准。受供应前景不确定影响，过去一周，澳洲及印度方面开出的价格提高至17.8-18.5%。
两名消息人士指出，有些已达成的交易价格在17.8%，高于2013年的16.1-16.3%。
以周四LME铝价1,758美元计算，17.8%的比例相当于氧化铝每吨313美元(FOB)。虽然这远低于上周的326美元左右现货价，但一些买家认为现货价还会跌到更低。
冶炼商消息人士指出，多数中国氧化铝进口商及卖家仍在谈判2014年合约，双方都在评估明年印尼计划禁止矿石出口对全球供应的影响，以及力拓 旗下澳洲Gove氧化铝炼厂前景不明的因素。(完) (编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
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